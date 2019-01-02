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16:16 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович победила четвертую ракетку мира Элину Свитолину в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В сегодняшней встрече с четвертой ракеткой планеты и первой сеяной на турнире украинкой Элиной Свитолиной Александра Саснович выиграла первый сет со счетом 6:4.

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Вторая партия осталась за украинской теннисисткой — 6:0, а в решающем сете снова победила белоруска — 6:3. В борьбе за выход в полуфинал Александра Саснович сыграет с хорваткой Донной Векич (34).

На соревнованиях в китайском Шэньчжэне белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) вышла в четвертьфинал, в котором будет соперничать с российской теннисисткой, бывшей первой ракеткой планеты Марией Шараповой (29).

В 1/8 финала мужского турнира в индийской Пуне белорус Илья Ивашко (91) сегодня сыграет с французом Жилем Симоном, у которого 30-я позиция в мировом рейтинге.

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