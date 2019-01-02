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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Пуне

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.

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Источник: AP 2018

В среду Андерсон (первый номер посева) в двух сетах победил серба Ласло Дьере — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

В четвертьфинале Андерсон сыграет с испанцем Хауме Мунаром (7).

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