Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Пуне
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
В среду Андерсон (первый номер посева) в двух сетах победил серба Ласло Дьере — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
В четвертьфинале Андерсон сыграет с испанцем Хауме Мунаром (7).