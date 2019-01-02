Сборная Австралии обыграла команду Испании на Кубке Хопмана

Матч группы A закончился со счетом 2−1. Австралийцы Эшли Барти и Мэттью Эбден в миксте переиграли Гарбинье Мугурусу и Давида Феррера — 3:4 (3:5), 4:3 (5:0), 4:3 (5:3). Барти также победила Мугурусу в личной встрече — 6:3, 6:4. В мужском одиночном разряде Феррер одолел Эбдена — 7:6 (7:1), 7:5.

Кубок Хопмана — традиционный выставочный теннисный турнир, в котором принимают участие восемь сборных. Каждая команда состоит из теннисиста и теннисистки, а матч включает в себя три игры: в одиночном женском и мужском разрядах, а также в миксте.