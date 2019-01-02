Рублев проиграл во втором круге турнира в Дохе

Рублев проиграл во втором круге турнира в Дохе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.