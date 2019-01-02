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21:41 (мск), источник: Р-Спорт

Рублев проиграл во втором круге турнира в Дохе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев в матче второго круга уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили, посеянному под пятым номером, со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Соперником Басилашвили в следующем матче турнира будет первая ракетка мира серб Новак Джокович, получивший первый номер посева.

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