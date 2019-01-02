Рублев проиграл во втором круге турнира в Дохе
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.
Рублев в матче второго круга уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили, посеянному под пятым номером, со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.
Соперником Басилашвили в следующем матче турнира будет первая ракетка мира серб Новак Джокович, получивший первый номер посева.