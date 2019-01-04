Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Сегодня в матче четвертьфинальной стадии белоруска встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич (34) и уступила почти без борьбы — 2:6, 0:6. Встреча продолжалась всего 57 минут. До этого Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Потапову (93) — 6:4, 7:5 и четвертую ракетку планеты украинку Элину Свитолину — 6:4, 0:6, 6:3. В поединке за выход в финал Донна Векич будет соперничать с победительницей поединка между чешкой Каролиной Плишковой (8) и Айлой Томлянович (46) из Австралии.