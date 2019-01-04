Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения матча с Соболенко на турнире WTA в Китае
ТАСС, 4 января. Россиянка Мария Шарапова
ТАСС, 4 января. Россиянка Мария Шарапова
Шарапова отказалась от дальнейшего участия во втором сете при счете 1:6, 2:4. После первого сета посеянная на турнире под пятым номером россиянка взяла медицинский
В полуфинале посеянная под первым номером Соболенко сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Яфань Ван (Китай).
Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $750 тыс.