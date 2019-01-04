Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения матча с Соболенко на турнире WTA в Китае

Шарапова отказалась от дальнейшего участия во втором сете при счете 1:6, 2:4. После первого сета посеянная на турнире под пятым номером россиянка взяла медицинский тайм-аут, после чего начала второй сет, однако не сумела продолжить встречу после шести геймов. Матч продолжался 1 час 20 минут.