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13:49 (мск), источник: ТАСС

Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения матча с Соболенко на турнире WTA в Китае

ТАСС, 4 января. Россиянка Мария Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения четвертьфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне против белорусской спортсменки Арины Соболенко.

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Источник: AP 2018

Шарапова отказалась от дальнейшего участия во втором сете при счете 1:6, 2:4. После первого сета посеянная на турнире под пятым номером россиянка взяла медицинский тайм-аут, после чего начала второй сет, однако не сумела продолжить встречу после шести геймов. Матч продолжался 1 час 20 минут.

В полуфинале посеянная под первым номером Соболенко сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Яфань Ван (Китай).

Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $750 тыс.

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