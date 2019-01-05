Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Китае
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск (62) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
В первом сете чувствовалось, что белоруска волновалось и не смогла показать свои лучшие качества. Вторую партию Арина Соболенко начала гораздо увереннее и повела 5:2. Однако затем игра у нее снова разладилась, и соперница сравняла счет — 5:5. После этой неудачи белоруска сумела собраться и «дожала» американку на
Сразу после выигрыша победительница сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.
До этого на турнире в Шэньчжэне Арина Соболенко обыграла немку Татьяну Марию (72), двух россиянок — Екатерину Александрову (73) и Марию Шарапову (29), а также китаянку Яфань Ван (70).
Для 20-летней Арины Соболенко нынешний чемпионский титул стал третьим на турнирах под эгидой WTA.