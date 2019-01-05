Арина Соболенко сыграет с Петрой Квитовой на турнире в Сиднее

Источник: Reuters

На следующей неделе в первом раунде соревнований в Сиднее Арина Соболенко встретится с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой. Сейчас Арина Соболенко занимает 13-е место в мировом рейтинге, но после сегодняшнего триумфа в Шэньчжэне поднимется на несколько позиций.

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На кортах Сиднея сыграет еще одна белоруска Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA). В первом квалификационном раунде ей предстоит встретиться со словенской теннисисткой Тамарой Цидансек (79). Для выхода в основную сетку турнира нужно выиграть два поединка.