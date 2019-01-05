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16:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Брисбене

ТАСС, 5 января. Россиянин Даниил Медведев победил француза Жо-Вильфрида Цонга и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу 22-летнего россиянина. Матч длился 1 час 24 минуты.

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Посеянный под четвертым номером Медведев встретится в финале турнира с японцем Кеем Нисикори (2).

На данный момент россиянин находится на 16 строчке рейтинга АТР, Нисикори — девятый.

Турнир завершится 6 января. Призовой фонд соревнования составляет $527 880.

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