Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Брисбене
ТАСС, 5 января. Россиянин Даниил Медведев победил француза
ТАСС, 5 января. Россиянин Даниил Медведев победил француза
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу 22-летнего россиянина. Матч длился 1 час 24 минуты.
Посеянный под четвертым номером Медведев встретится в финале турнира с японцем Кеем Нисикори (2).
На данный момент россиянин находится на 16 строчке рейтинга АТР, Нисикори — девятый.
Турнир завершится 6 января. Призовой фонд соревнования составляет $527 880.