Кевин Андерсон выиграл турнир в Пуне
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кевин Андерсон из Южной Африки стал победителем теннисного турнира в индийской Пуне, призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кевин Андерсон из Южной Африки стал победителем теннисного турнира в индийской Пуне, призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
В финале соревнований Андерсон, первая ракетка турнира, на трех
Андерсон завоевал первый титул АТР в нынешнем сезоне и шестой в карьере.