Шарапова выступит на турнире в Петербурге, несмотря на полученную в Китае травму

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В пятницу Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения четвертьфинального матча турнира WTA в китайском Шэньчжэне против белорусской спортсменки Арины Соболенко при счете 1:6, 2:4.

«Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в ее ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись, — сказал Медведев. — Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру».

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. В этот раз он пройдет 28 января — 3 февраля. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.