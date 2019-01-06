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20:21 (мск), источник: ТАСС

Шарапова выступит на турнире в Петербурге, несмотря на полученную в Китае травму

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Травма не помешает россиянке Марии Шараповой выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy — 2019. Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

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Источник: Reuters

В пятницу Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения четвертьфинального матча турнира WTA в китайском Шэньчжэне против белорусской спортсменки Арины Соболенко при счете 1:6, 2:4.

«Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в ее ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись, — сказал Медведев. — Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру».

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. В этот раз он пройдет 28 января — 3 февраля. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.

Ранее Шарапова не принимала участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

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