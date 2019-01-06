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20:32 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Плишкова победила на турнире WTA в Брисбене

ТАСС, 6 января. Чешка Каролина Плишкова обыграла украинку Лесю Цуренко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Плишковой. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Плишкова занимает восьмое место в рейтинге WTA, она является победительницей шести турниров WTA, ее лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона в 2016 году.

Турнир проходил на покрытии «хард». Призовой фонд соревнования составил $900 тыс.

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