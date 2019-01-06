Рублёв вышел в основную сетку турнира в Сиднее
Российский теннисист Андрей Рублёв в финале квалификации турнира в Сиднее (Австралия) обыграл представителя Аргентины Гуидо Андреоцци и пробился в основной раунд соревнований.
Российский теннисист Андрей Рублёв в финале квалификации турнира в Сиднее (Австралия) обыграл представителя Аргентины Гуидо Андреоцци и пробился в основной раунд соревнований.
Встреча закончилась в пользу уроженца Москвы со счётом 7:5, 6:2.
Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. 21-летний россиянин трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 5 брейков. Андреоцци выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2
Первый соперник Рублёва в основной сетке соревнований станет известен позже.