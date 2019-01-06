Рублёв вышел в основную сетку турнира в Сиднее

Встреча закончилась в пользу уроженца Москвы со счётом 7:5, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. 21-летний россиянин трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 5 брейков. Андреоцци выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта. Ранее соперники друг с другом не играли.