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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева обыграла Зарину Дияс в казахстанском дерби и вышла в основную сетку турнира в Сиднее

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финале квалификации Путинцева, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, встречалась с соотечественницей Зариной Дияс (89-я). Матч, продолжавшийся час и 40 минут, завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.

Первая соперница Путинцевой в основной сетке соревнований Sydney International определится позже.

Защитник сравнял счет на 95-й минуте, спустя пару минут встал в ворота и отбил пенальти
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