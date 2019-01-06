Юлия Путинцева обыграла Зарину Дияс в казахстанском дерби и вышла в основную сетку турнира в Сиднее
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале квалификации Путинцева, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, встречалась с соотечественницей Зариной Дияс (89-я). Матч, продолжавшийся час и 40 минут, завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.
Первая соперница Путинцевой в основной сетке соревнований Sydney International определится позже.