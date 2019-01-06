Медведев не сумел выиграть турнир в Брисбене, проиграв в финале Нисикори
ТАСС, 6 января. Россиянин Даниил Медведев проиграл японцу Кэи Нисикори в финальном матче турнира Ассоциации
ТАСС, 6 января. Россиянин Даниил Медведев проиграл японцу Кэи Нисикори в финальном матче турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу японца. Матч продолжался 2 часа 6 минут.
Нисикори занимает девятое место в рейтинге ATP, он является победителем 11 турниров ATP, его лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2014 году.
Турнир проходил на покрытии «хард». Призовой фонд соревнования составил $527 880.