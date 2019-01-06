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18:48 (мск), источник: ТАСС

Медведев не сумел выиграть турнир в Брисбене, проиграв в финале Нисикори

ТАСС, 6 января. Россиянин Даниил Медведев проиграл японцу Кэи Нисикори в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу японца. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Нисикори занимает девятое место в рейтинге ATP, он является победителем 11 турниров ATP, его лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2014 году.

Турнир проходил на покрытии «хард». Призовой фонд соревнования составил $527 880.

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