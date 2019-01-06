Медведев титул не взял, но обнадежил
Даниил Медведев в нешуточной борьбе уступил Кеи Нишикори в финале турнира в Брисбене (4:6, 6:3, 2:6), но оставил приятное впечатление.
Даниил Медведев в нешуточной борьбе уступил Кеи Нишикори в финале турнира в Брисбене (4:6, 6:3, 2:6), но оставил приятное впечатление.
На первой неделе прошлого сезона Даниил Медведев проиграл в стартовом раунде челленджера в Плэйфорде. Это потом были и выигранный с квалификации турнир в Сиднее, и взлет в
Старт сезона-2019 получился для Медведева куда более оптимистичным. Да и Brisbane International — турнир намного престижнее челленджера в Плэйфорде. Его для подготовки к Australian Open выбирают сильнейшие теннисисты мира — и Рафаэль Надаль, и Роджер Федерер, и другие. В этом же году «посев» возглавили Кеи Нишикори и Кайл Эйдмунд, а Медведев получил четвертый номер.
Он начинал выступление со второго круга, зато сразу матчем с
Следом была встреча с Милошем Раоничем, который тоже не совсем похож на себя идеального. Подавал канадец, тем не менее, на уровне — наколотил 29 эйсов. В первом сете Медведев уступал 0:40 при 4:5 на своей подаче, но отыграл три сетбола. Вообще же за матч россиянин не отдал ни одной своей подачи, а сам по разу брейканул канадца во второй и третьей партиях, что и стало ключом к успеху (6:7 (2:7), 6:3, 6:4).
В субботнем полуфинале Медведев напару с
А за титул случилась борьба с Кеи Нишикори. Особенно интересно она была еще и потому, что именно японца Медведев обыграл в титульной встрече на октябрьском турнире в Токио, невероятно разочаровав местную публику. Финалы вообще стали для Нишикори большой проблемой — с тех пор, как он завоевал почти три года назад, в феврале 2016-го, главный приз в Мемфисе, он проиграл девять (!) титульных встреч подряд. Даниил же в прошлом сезоне завершил в свою пользу три финала из трех.
Возможно, именно это обстоятельство заставляло японца заметно нервничать в начале воскресного поединка в Брисбене. Мяч не летел в корт ни справа, ни слева. Он отдал первый же гейм на своей подаче и позволил российскому сопернику повести 3:0. Однако потихоньку Кеи обрел свою игру и сумел взять пять геймов подряд. Помогал ему ошибками, в том числе двойной, и Даниил. Уступая 5:3, Медведев уверенно взял свою подачу, но Нишикори, подавая на первый сет, был безупречен — 6:4.
Вторая партия получилась для Медведева невероятно трудной. В первом, пятом и седьмом геймах ему приходилось отыгрывать
Казалось, в начале третьего сета Нишикори угодил в яму, и Медведев
Четвертый «сеяный» «под ноль» взял чужую подачу при 1:5, но от поражения его это не спасло. Уже в следующем гейме Нишикори сделал очередной брейк и праздновал победу — 6:4, 3:6, 6:2, а вместе с ней и окончание своей черной серии.
Медведев же, хоть и смазал впечатление большим количеством ошибок в последних геймах решающей партии, в целом показал, что, по сравнению с прошлым сезоном, он добился серьезного прогресса. В том, что касается ментальной составляющей, уж точно.
Теперь Даниилу предстоит решить непростую для себя задачку. На следующей неделе его ждут в Сиднее для защиты первого титула. Он «посеян» вторым и также должен начинать со второго круга. Но учитывая то, что неделя в Брисбене выдалась весьма напряженной, а «Большие шлемы» после успеха на маленьких подготовительных турнирах ему пока не особо удавались, нашему теннисисту стоит хорошенько подумать о том, стоит ли играть в сиднейском олимпийском парке.