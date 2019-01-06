Медведев титул не взял, но обнадежил

Источник: Спорт-Экспресс

На первой неделе прошлого сезона Даниил Медведев проиграл в стартовом раунде челленджера в Плэйфорде. Это потом были и выигранный с квалификации турнир в Сиднее, и взлет в Уинстон-Салеме, и успех на «500"-ке в Токио, и прорыв в топ-20 мирового рейтинга. А до Рождества россиянин успел запаниковать. Думал, что все у него не то и не так.

Пятый финал

Старт сезона-2019 получился для Медведева куда более оптимистичным. Да и Brisbane International — турнир намного престижнее челленджера в Плэйфорде. Его для подготовки к Australian Open выбирают сильнейшие теннисисты мира — и Рафаэль Надаль, и Роджер Федерер, и другие. В этом же году «посев» возглавили Кеи Нишикори и Кайл Эйдмунд, а Медведев получил четвертый номер.

Он начинал выступление со второго круга, зато сразу матчем с экс-первой ракеткой мира Энди Маррэем. Британец пока еще ищет себя себя после серьезной травмы и не был для россиянина равным соперником. Даниил одержал победу со счетом 7:5, 6:2, а после шепнул Маррэю: «Надеюсь, ты вернешься в этом году».

Следом была встреча с Милошем Раоничем, который тоже не совсем похож на себя идеального. Подавал канадец, тем не менее, на уровне — наколотил 29 эйсов. В первом сете Медведев уступал 0:40 при 4:5 на своей подаче, но отыграл три сетбола. Вообще же за матч россиянин не отдал ни одной своей подачи, а сам по разу брейканул канадца во второй и третьей партиях, что и стало ключом к успеху (6:7 (2:7), 6:3, 6:4).

В субботнем полуфинале Медведев напару с Жо-Вилфридом Цонга выдали яркий поединок. Француз вообще на этой неделе играл так здорово, будто и не было серьезной травмы, оставившей его не у дел на долгих семь месяцев. Он действовал быстро и агрессивно, а Медведев поступал мудро — ждал своего шанса и непременно дожидался. Он не нервничал, когда уступал в счете — 0:3 по ходу первой партии и 1:4 на тай-брейке. А в решающий момент Даниил оказался точнее. Ко второму сету Цонга набегался, и россиянину уже не составило труда довести встречу до победы — 7:6 (8:6), 6:2 и шагнуть в финал. Пятый в карьере 22-летнего теннисиста.

Спасительная подача

А за титул случилась борьба с Кеи Нишикори. Особенно интересно она была еще и потому, что именно японца Медведев обыграл в титульной встрече на октябрьском турнире в Токио, невероятно разочаровав местную публику. Финалы вообще стали для Нишикори большой проблемой — с тех пор, как он завоевал почти три года назад, в феврале 2016-го, главный приз в Мемфисе, он проиграл девять (!) титульных встреч подряд. Даниил же в прошлом сезоне завершил в свою пользу три финала из трех.

Возможно, именно это обстоятельство заставляло японца заметно нервничать в начале воскресного поединка в Брисбене. Мяч не летел в корт ни справа, ни слева. Он отдал первый же гейм на своей подаче и позволил российскому сопернику повести 3:0. Однако потихоньку Кеи обрел свою игру и сумел взять пять геймов подряд. Помогал ему ошибками, в том числе двойной, и Даниил. Уступая 5:3, Медведев уверенно взял свою подачу, но Нишикори, подавая на первый сет, был безупречен — 6:4.

Вторая партия получилась для Медведева невероятно трудной. В первом, пятом и седьмом геймах ему приходилось отыгрывать брейк-пойнты, да не по одному, а по несколько — в сумме набралось восемь. Но каждый раз россиянин спасался, преимущественно за счет отличной подачи. При этом, как это часто бывает, свой единственный шанс Даниил использовал с блеском. Он реализовал брейк-пойнт роскошным прострелом по линии, а после ударно отподавал на сет.

Сидней или Мельбурн?

Казалось, в начале третьего сета Нишикори угодил в яму, и Медведев вот-вот дожмет его, но вышло все наоборот. Четыре подряд грубые ошибки стоили ему гейма на подаче, и счет стал 3:1 в пользу японца. Россиянин так рассердился, что даже позволил себе швырнуть ракетку в корт, хотя на протяжении всей встречи оставался хладнокровным.

Четвертый «сеяный» «под ноль» взял чужую подачу при 1:5, но от поражения его это не спасло. Уже в следующем гейме Нишикори сделал очередной брейк и праздновал победу — 6:4, 3:6, 6:2, а вместе с ней и окончание своей черной серии.

Медведев же, хоть и смазал впечатление большим количеством ошибок в последних геймах решающей партии, в целом показал, что, по сравнению с прошлым сезоном, он добился серьезного прогресса. В том, что касается ментальной составляющей, уж точно.