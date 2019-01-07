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16:08 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в первом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Неделю назад лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка находилась на 13-й позиции, а после великолепной победы на турнире в китайском Шэньчжэне переместилась на две ступеньки вверх, имея 3365 очков. На этой неделе Арина Соболенко сыграет на турнире в австралийском Сиднее, где ее первой соперницей будет восьмая ракетка планеты чешская теннисистка Петра Квитова.

Еще одна белоруска Александра Саснович, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, в первом раунде будет соперничать с 10-м номером рейтинга WTA россиянкой Дарьей Касаткиной.

На старте соревнований парного разряде белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Шуко Аояма встретится с японским дуэтом Мию Като / Макото Ниномия.

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