Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Неделю назад лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка находилась на 13-й позиции, а после великолепной победы на турнире в китайском Шэньчжэне переместилась на две ступеньки вверх, имея 3365 очков. На этой неделе Арина Соболенко сыграет на турнире в австралийском Сиднее, где ее первой соперницей будет восьмая ракетка планеты чешская теннисистка Петра Квитова.