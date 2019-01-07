Федерер вспомнил погибшего тренера и заплакал

Спортсмен вспомнил, что познакомился с Картером на турнире в швейцарском Базеле. Он также выразил надежду на то, что тренировавший его специалист гордился бы его достижениями. «Думаю, его смерть стала некоторым звонком для меня, после которого я начал работать упорнее», — рассказал Федерер.