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21:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Федерер вспомнил погибшего тренера и заплакал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заплакал, когда рассказывал о погибшем в 2002 году тренере Питере Картере.

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Спортсмен вспомнил, что познакомился с Картером на турнире в швейцарском Базеле. Он также выразил надежду на то, что тренировавший его специалист гордился бы его достижениями. «Думаю, его смерть стала некоторым звонком для меня, после которого я начал работать упорнее», — рассказал Федерер.

Картер погиб в 2002 году в результате автомобильной аварии.

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