Квитова обыграла Соболенко в первом круге турнира в Сиднее
Чешская теннисистка Петра Квитова (5) вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия).
Чешская теннисистка Петра Квитова (5) вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия).
В первом раунде она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 6:1, 7:5.
Поединок продолжался 1 час и 21 минуту. На счету Квитовой 5 эйсов и 4 двойные ошибки, также она показала стопроцентную реализацию
Это была третья личная встреча теннисисток, чешка вышла вперёд — 2:1. В прошлом году Соболенко победила в третьем круге US Open (7:5, 6:1), но уступила во втором раунде турнира в Майами (5:7, 6:3, 3:6).
За место в четвертьфинале Квитова сразится с победительницей пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Даниэль Коллинз (США, Q).