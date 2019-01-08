Квитова обыграла Соболенко в первом круге турнира в Сиднее

В первом раунде она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 6:1, 7:5.

Поединок продолжался 1 час и 21 минуту. На счету Квитовой 5 эйсов и 4 двойные ошибки, также она показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 5 из 5. Соболенко подала навылет 2 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

Это была третья личная встреча теннисисток, чешка вышла вперёд — 2:1. В прошлом году Соболенко победила в третьем круге US Open (7:5, 6:1), но уступила во втором раунде турнира в Майами (5:7, 6:3, 3:6).