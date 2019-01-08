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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Жук вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла

Российская теннисистка Софья Жук, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 12-м номером, вышла во второй круг, одолев хорватку Яну Фетт со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

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Софья 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 3 брейка.

Следующей соперницей россиянки будет американка Кристина Макхэйл.

Валентина Ивахненко проиграла испанке Алёне Большовой-Садойнов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Всего в квалификации сыграют 11 представительниц России. В первом раунде также состоятся матчи:

Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия).
Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия).
Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия).
Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22).
Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия).
Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Ясмине Паолини (Италия).
Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды).
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).
Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20).

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