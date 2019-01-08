Жук вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла

Софья 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 3 брейка.
Следующей соперницей россиянки будет американка Кристина Макхэйл.
Валентина Ивахненко проиграла испанке Алёне Большовой-Садойнов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.
Всего в квалификации сыграют 11 представительниц России. В первом раунде также состоятся матчи:
Вера Звонарёва (Россия, 1) — Астра Шарма (Австралия).
Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Грымальска (Италия).
Ирина Хромачёва (Россия, 25) — Барбара Хаас (Австрия).
Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония, 22).
Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия).
Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Ясмине Паолини (Италия).
Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды).
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Инъин Дуань (Китай).
Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20).