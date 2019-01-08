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13:52 (мск), источник: Р-Спорт

Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

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Блинкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла третью ракетку турнира китаянку Чжан Шуай со счетом 6:2, 0:6, 6:2. На корте соперницы провели чуть менее двух часов.

Во втором круге россиянка встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

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