Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
Блинкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла третью ракетку турнира китаянку Чжан Шуай со счетом 6:2, 0:6, 6:2. На корте соперницы провели чуть менее двух часов.
Во втором круге россиянка встретится с румынкой