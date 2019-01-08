Виктория Азаренко выиграла у Эжени Бушар в выставочном матче в Аделаиде

В первой встрече Виктория Азаренко выиграла в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 10:8, сегодня во втором матче взяла верх — 8:4. На следующей неделе Виктория Азаренко и Эжени Бушар примут старт в первом в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.