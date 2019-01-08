Касаткина и Павлюченкова вошли в список участников турнира в Дубае

Касаткина и Павлюченкова вошли в список участников турнира в Дубае

Стали известны участники турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,5 млн, который пройдёт с 16 по 24 февраля.