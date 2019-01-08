Федерер готовится сыграть на турнире в Дубае
Швейцарский теннисист Роджер Федерер намерен принять участие на турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,7 млн, который состоится с 23 февраля по 3 марта.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер намерен принять участие на турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,7 млн, который состоится с 23 февраля по 3 марта.
Об этом информирует официальный сайт третьей ракетки мира.
Действующим победителем турнира категории ATP 500 является испанец Роберто
Ранее стал известен список участников у женщин. Лидером посева стала румынка Симона Халеп. Россию представят две теннисистки — Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.