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22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер готовится сыграть на турнире в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер намерен принять участие на турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,7 млн, который состоится с 23 февраля по 3 марта.

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Источник: AP 2018

Об этом информирует официальный сайт третьей ракетки мира.

Действующим победителем турнира категории ATP 500 является испанец Роберто Баутиста-Агут, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Франции Люку Пуи со счётом 6:3, 6:4. Федерер выигрывал соревнования в Дубае трижды — в 2012, 2014 и 2015 годах. В прошлом сезоне швейцарец не принимал участия в турнире.

Ранее стал известен список участников у женщин. Лидером посева стала румынка Симона Халеп. Россию представят две теннисистки — Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

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