Федерер готовится сыграть на турнире в Дубае

Об этом информирует официальный сайт третьей ракетки мира.

Действующим победителем турнира категории ATP 500 является испанец Роберто Баутиста-Агут, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Франции Люку Пуи со счётом 6:3, 6:4. Федерер выигрывал соревнования в Дубае трижды — в 2012, 2014 и 2015 годах. В прошлом сезоне швейцарец не принимал участия в турнире.