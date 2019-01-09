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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Канберре

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) вышел в ¼ финала турнира в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче второго раунда белорус уверенно обыграл чилийского теннисиста Томаса Барриоса (333) — 6:1, 6:2.

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В поединке за выход в полуфинал соперником Ильи Ивашко будет француз Эллиот Беншетри (271).

На женском турнире в австралийском Хобарте белоруска Вера Лапко (63) не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив украинке Даяне Ястремской (59) — 1:6, 4:6.

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