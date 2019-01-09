Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Вихлянцева в первом круге победила китаянку Инин Дуань со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
Другие матчи первого раунда квалификации с участием российских теннисисток завершились со следующими результатами:
Виталия Дьяченко (Россия) — Деяна Раданович — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2,
Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) — 6:4, 4:6, 6:3,
Вера Звонарева (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 6:3, 6:2,
Анна Калинская (Россия) — Кирин Лемуан (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (16:14),
Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Гримальска (Италия) — 6:3, 6:1.
Ольга Дорошина (Россия) — Мисаки Дои (Япония) — 3:6, 3:6,
Ирина Хромачева (Россия) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:4, 6:4.