Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open

Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Australian Open

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.