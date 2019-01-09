Симона Халеп не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее

Симона Халеп не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп проиграла во втором круге теннисного турнира в австралийском Сиднее, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.