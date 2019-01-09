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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

Симона Халеп не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп проиграла во втором круге теннисного турнира в австралийском Сиднее, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Халеп, занимающая первое место в рейтинге WTA, проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась менее полутора часов.

Барти в следующем матче сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Элизе Мертенс (Бельгия).

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