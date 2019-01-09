Александр Медведев: Шарапова станет «мармеладинкой» турнира WTA в Питере
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Мария Шарапова станет «мармеладинкой» теннисного турнира WTA в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Мария Шарапова станет «мармеладинкой» теннисного турнира WTA в
Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля в
Шарапова в начале января завершила выступление на теннисном турнире в китайском Шэнчьжэне,
«В этом году у нас звездный состав, три игрока из первой десятки: чешка Петра Квитова, которая едет защищать свой титул, Кики Бертенс из Нидерландов, наша Дарья Касаткина, которая восхождение к высотам тенниса начала в Петербурге. Сыграет Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович. “Мармеладинка” турнира — это Мария Шарапова. Она сыграет в турнире, а мы беспокоились за ее повреждение, полученное в Китае», — сказал Медведев журналистам.
«Мария Шарапова примет участие в турнире в
Так же Медведев прокомментировал распределение wild card на турнир в Петербурге:
«Вера Звонарева и Виктория Азаренко заявились на wild card. Катя Макарова, только что с ней говорили, хочет и будет играть. Права на еще одну карту принадлежат компании IMG».