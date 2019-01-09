Александр Медведев: Шарапова станет «мармеладинкой» турнира WTA в Питере

Источник: Reuters

Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге.

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Шарапова в начале января завершила выступление на теннисном турнире в китайском Шэнчьжэне, из-за травмы отказавшись от борьбы во втором сете матча с белоруской Ариной Соболенко.

«В этом году у нас звездный состав, три игрока из первой десятки: чешка Петра Квитова, которая едет защищать свой титул, Кики Бертенс из Нидерландов, наша Дарья Касаткина, которая восхождение к высотам тенниса начала в Петербурге. Сыграет Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович. “Мармеладинка” турнира — это Мария Шарапова. Она сыграет в турнире, а мы беспокоились за ее повреждение, полученное в Китае», — сказал Медведев журналистам.

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«Мария Шарапова примет участие в турнире в Санкт-Петербурге, уверен, что турнир будет проведен на самом высоком уровне и вызовет резонанс со стороны профессионалов и любителей тенниса», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов журналистам.

Так же Медведев прокомментировал распределение wild card на турнир в Петербурге: