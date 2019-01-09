Стивенс проиграла Путинцевой во втором раунде турнира в Сиднее

Стивенс проиграла Путинцевой во втором раунде турнира в Сиднее

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.