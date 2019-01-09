Стивенс проиграла Путинцевой во втором раунде турнира в Сиднее
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.
Стивенс (4-я ракетка турнира) за два часа три минуты проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 0:6.
Следующей соперницей Путинцевой будет голландка Кики Бертенс (7).