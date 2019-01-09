Организаторы теннисного турнира в Петербурге объявили об участии Шараповой и Касаткиной

Источник: AP 2019

В пятницу Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения четвертьфинального матча турнира WTA в китайском Шэньчжэне против белорусской спортсменки Арины Соболенко при счете 1:6, 2:4.

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«В этом году у нас действительно звездный состав, три игрока из первой десятки, в том числе победительница прошлого турнира Петра Квитова из Чехии. Хочу напомнить, что она выиграла 25 одиночных турниров, является двукратной чемпионкой Уимблдона, была второй ракеткой мира. У нас сыграет девятая ракетка мира голландка Кики Бертенс, в ее списке в одиночном разряде победы на 12 турнирах. Еще один игрок из десятки — это наша Дарья Касаткина, которая свое восхождение к теннисным высотам начала именно здесь, в Санкт-Петербурге», — заявил Медведев.

«Не могу не сказать о таких участницах, как наша Анастасия Павлюченкова, француженка Кристина Младенович, очень сильная немка Юлия Гёргес, и, конечно, Мария Шарапова. Мы беспокоились о ее повреждении, которое она недавно получила. Сейчас, по сведениям, поступающим из ее команды, она готовится к Открытому чемпионату Австралии, мы все верим, что ничто не помешает ей успешно выступить и там, и в Петербурге», — добавил он.

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Помимо вышеуказанных теннисисток участие в турнире примут белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович, Елена Остапенко из Латвии, испанка Карла Суарес Наварро, представительница Швейцарии Тимеа Бачински, Доминика Цибулкова из Словакии, итальянка Камила Джорджи, чешка Катерина Синякова, представительница Хорватии Донна Векич, Дарья Гаврилова из Австралии, француженка Ализе Корне, Мария Саккари из Греции и Юлия Путинцева из Казахстана. Также, по словам Медведева, заявку на получение wild card подала россиянка Вера Звонарева.