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15:38 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Медведев: Обязательно проведем матч на стадионе «Санкт-Петербург»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что на стадионе «Санкт-Петербург» обязательно будет проведен выставочный теннисный матч.

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Источник: РИА "Новости"

Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге. Ранее на стадионе «Санкт-Петербург», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит», состоялась встреча хоккейных сборных России и Финляндии (16 декабря) и игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (22 декабря).

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«Делегация Жерара Пике, который любит теннис так же, как и я, приезжала, смотрела арены на Крестовском острове. Когда они увидели, предложили здесь провести в ноябре восьмерку мужскую. Но в ноябре идет футбольный сезон, а в декабре играть восьмерку поздно. К сожалению, такое событие по времени не удается провести. Но ведь был намечен матч между (Рафаэлем) Надалем и (Новаком) Джоковичем на футбольном стадионе (в Мадриде, не состоялся)», — сказал Медведев журналистам.

«Провести показательный теннисный матч в присутствии 70 тысяч зрителей — это хорошая идея. Мы над этим думаем и обязательно проведем его», — добавил он.

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