Александр Медведев: Обязательно проведем матч на стадионе «Санкт-Петербург»

Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге. Ранее на стадионе «Санкт-Петербург», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит», состоялась встреча хоккейных сборных России и Финляндии (16 декабря) и игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (22 декабря).

«Делегация Жерара Пике, который любит теннис так же, как и я, приезжала, смотрела арены на Крестовском острове. Когда они увидели, предложили здесь провести в ноябре восьмерку мужскую. Но в ноябре идет футбольный сезон, а в декабре играть восьмерку поздно. К сожалению, такое событие по времени не удается провести. Но ведь был намечен матч между (Рафаэлем) Надалем и (Новаком) Джоковичем на футбольном стадионе (в Мадриде, не состоялся)», — сказал Медведев журналистам.