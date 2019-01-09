Александр Медведев: Обязательно проведем матч на стадионе «Санкт-Петербург»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор турнира WTA в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор турнира WTA в
Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля в
«Делегация Жерара Пике, который любит теннис так же, как и я, приезжала, смотрела арены на Крестовском острове. Когда они увидели, предложили здесь провести в ноябре восьмерку мужскую. Но в ноябре идет футбольный сезон, а в декабре играть восьмерку поздно. К сожалению, такое событие по времени не удается провести. Но ведь был намечен матч между (Рафаэлем) Надалем и (Новаком) Джоковичем на футбольном стадионе (в Мадриде, не состоялся)», — сказал Медведев журналистам.
«Провести показательный теннисный матч в присутствии 70 тысяч зрителей — это хорошая идея. Мы над этим думаем и обязательно проведем его», — добавил он.