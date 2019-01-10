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09:08 (мск), источник: Р-Спорт

Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Кудерметова во втором круге отбора нанесла поражение немке Анне Цае — 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 28 минут.

Соперницей российской теннисистки в финале квалификации будет победительница матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай).

Еще одна представительница России Людмила Самсонова во втором раунде отбора Australian Open уступила Каролине Муховой из Чехии — 4:6, 0:6.

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