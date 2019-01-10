Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Кудерметова во втором круге отбора нанесла поражение немке Анне Цае — 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 28 минут.
Соперницей российской теннисистки в финале квалификации будет победительница матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай).
Еще одна представительница России Людмила Самсонова во втором раунде отбора Australian Open уступила Каролине Муховой из Чехии — 4:6, 0:6.