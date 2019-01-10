Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Оттава Сенаторз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз5
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго БлэкхоксОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер начнёт Australian Open матчем с Истоминым, Хачанов сыграет с Гоёвчиком

В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Наверх
Источник: Reuters

Лидер посева серб Новак Джокович стартует матчем с одним из победителей квалификации. Второй сеяный испанец Рафаэль Надаль свой первый матч на турнире проведёт с хозяином кортов Джеймсом Даквортом. Третья ракетка турнира и действующий его победитель Роджер Федерер в первом матче сыграет против теннисиста из Узбекистана Дениса Истомина.

Первая ракетка России и десятый номер посева на турнире Карен Хачанов в стартовом матче встретится с немцем Петером Гоёвчиком, 16-й сеяный Даниил Медведев встретится с одним из квалифаеров. Андрей рублёв померяется силами с американцем Маккензи Макдональдом, а ещё один россиянин Евгений Донской сыграет с сербом Ласло Дьере.

Матчи основной сетки стартуют 14 января.

 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
«Реал Мадрид» победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
Резцова: Шипулин предал спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь