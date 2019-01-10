Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем круге Australian Open

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая транслируется на официальной странице турнира в Facebook.
Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации, действующая чемпионка Australian Open Возняцки (3) — с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.
Дарья Касаткина встретится в первом круге со швейцаркой Тимей Бащински. Касаткина посеяна на турнире под десятым номером, Бащински занимает 192-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Итоги жеребьевки для других российских теннисисток выглядят следующим образом:
Анастасия Павлюченкова (42-я ракетка мира) — Моника Пюиг (Пуэрто-Рико, 53),
Екатерина Макарова (57) — Кэти Бултер (Великобритания, 99),
Евгения Родина (68) — Маркета Вондроушова (Чехия, 67),
Екатерина Александрова (72) — Леся Цуренко (Украина, 24),
Анастасия Потапова (90) — Полин Пармантье (Франция, 54),
Маргарита Гаспарян (91) — теннисистка из квалификации,
Анна Блинкова (96) — Кристина Плишкова (Чехия, 101).
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп на старте турнира сыграет с эстонкой Кайей Канепи, американка Серена Уильямс (16-я сеяная) — с Татьяной Марией (Германия).
Результаты жеребьевки для других теннисисток из числа 10 первых номеров посева:
Ангелика Кербер (Германия, 2) — Полона Херцог (Словения),
Наоми Осака (Япония, 4) — Магда Линетте (Польша),
Слоан Стивенс (США, 5) — Тэйлор Таунсенд (США),
Элина Свитолина (Украина, 6) — теннисистка из квалификации,
Каролина Плишкова (Чехия, 7) — теннисистка из квалификации,
Петра Квитова (Чехия, 8) — Магдалена Рыбарикова (Словакия),
Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Элисон Риске (США).