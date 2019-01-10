Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем круге Australian Open

Источник: AP 2019

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая транслируется на официальной странице турнира в Facebook.

Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации, действующая чемпионка Australian Open Возняцки (3) — с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.

Дарья Касаткина встретится в первом круге со швейцаркой Тимей Бащински. Касаткина посеяна на турнире под десятым номером, Бащински занимает 192-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Итоги жеребьевки для других российских теннисисток выглядят следующим образом:

Анастасия Павлюченкова (42-я ракетка мира) — Моника Пюиг (Пуэрто-Рико, 53),

Екатерина Макарова (57) — Кэти Бултер (Великобритания, 99),

Евгения Родина (68) — Маркета Вондроушова (Чехия, 67),

Екатерина Александрова (72) — Леся Цуренко (Украина, 24),

Анастасия Потапова (90) — Полин Пармантье (Франция, 54),

Маргарита Гаспарян (91) — теннисистка из квалификации,

Анна Блинкова (96) — Кристина Плишкова (Чехия, 101).

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп на старте турнира сыграет с эстонкой Кайей Канепи, американка Серена Уильямс (16-я сеяная) — с Татьяной Марией (Германия).

Результаты жеребьевки для других теннисисток из числа 10 первых номеров посева:

Ангелика Кербер (Германия, 2) — Полона Херцог (Словения),

Наоми Осака (Япония, 4) — Магда Линетте (Польша),

Слоан Стивенс (США, 5) — Тэйлор Таунсенд (США),

Элина Свитолина (Украина, 6) — теннисистка из квалификации,

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — теннисистка из квалификации,

Петра Квитова (Чехия, 8) — Магдалена Рыбарикова (Словакия),