10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп — потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов — на Федерера.
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп — потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов — на Федерера.
Открытый чемпионат Австралии — 2019 станет первым турниром «Большого шлема», помимо US Open, где в решающей партии во всех разрядах будет играться
Также в матчах основной сетки будет действовать Shot Clock, который год назад уже применялся в отборочных соревнованиях.
Действующая чемпионка, Каролина Возняцки, по результатам жеребьёвки попала в нижнюю половину сетки, ко второй сеяной — Анжелике Кербер. Сама датчанка получила третий номер посева. Правда, сейчас Каролина далеко не в оптимальной форме, и сомнительно, что ей удастся защитить титул. Её первой соперницей станет Элисон Ван Эйтванк.
Уже в третьем круге может состояться встреча Возняцки с Марией Шараповой. Россиянка тоже побеждала в Мельбурне в год, заканчивающийся на цифру 8 — ровно за десять лет до датчанки. В начале того сезона Мария была в отличной форме и в Австралии не проиграла ни сета, оформив по пути к титулу три «баранки» — в том числе одну первой ракетке мира, Жюстин Энен. Всего Шарапова выиграла 18 матчей подряд, и эту серию прервала только Светлана Кузнецова в финале
Первая ракетка России, Дарья Касаткина, начнёт Australian Open матчем с Тимей Бачински. С одной стороны, швейцарка после травм не в лучшей форме, с другой — результаты самой Касаткиной на старте сезона настораживают. В Брисбене она уступила 20-летней австралийке Кимберли Биррелл, для которой это была первая победа в основных сетках турниров WTA за три года, а в Сиднее легко проиграла Александре Саснович. Будем надеяться, что на Открытом чемпионате Австралии Дарье удастся прибавить. Если она победит Бачински, то дальше сыграет с
Симона Халеп, защищающая очки за финал, в первом круге попала на Кайю Канепи. Это не лучшая жеребьёвка для первой ракетки мира, особенно с учётом того, что именно эстонке она проиграла в стартовом раунде US Open — 2018. Вообще на данный момент в пассиве Симоны серия из пяти поражений, включающая в себя и ту неудачу в
Если Халеп проиграет рано и потеряет 1300 очков за финальный раунд, то вполне может развернуться жаркая борьба за право сместить её с первой строчки. С учётом вычета всех рейтинговых баллов за Australian Open — 2018 ближе всех к Симоне находится Слоан Стивенс. У Халеп остаётся 5342 очка, у Стивенс — 5067. Рядом и Наоми Осака (5030 баллов). Также претендовать на лидерство могут Анжелика Кербер (4725), Петра Квитова (4620), Элина Свитолина (4510) и другие теннисистки. У кого шансов практически нет, так это у защищающей титул Возняцки — у неё после вычета остаётся всего 3436 очков.
Переходя к мужской сетке, сразу отметим, что здесь вопрос о смене первой ракетки мира фактически не стоит. Чисто теоретические шансы есть у Рафаэля Надаля, но ему нужно завоевать титул и ждать осечки Новака Джоковича на первой неделе. Если серб дойдёт хотя бы до 4-го круга, то гарантирует себе сохранение лидерства. Что касается Роджера Федерера, то он защищает титул и, соответственно, прибавить не может.
Кстати, швейцарец и серб ведут борьбу за то, чтобы установить рекорд Australian Open по количеству титулов в мужском одиночном разряде. После двух подряд побед Роджера они делят лидерство с Роем Эмерсоном — у каждого из них по шесть трофеев.
При этом сетка у Джоковича совсем не простая, скорее наоборот. После одного из победителей квалификации в первом круге во втором раунде Новак наверняка встретится с
Роджер Федерер с третьим номером посева попал в нижнюю половину, а это означает, что в одной половине с Джоковичем оказался Александр Зверев. У немца сетка на старте неплохая (Аляж Бедене, потом Жереми Шарди или Уго Умбер), зато в четвёртом раунде ему наверняка достанется непростой соперник. Вариантов там немало — Стэн Вавринка, который стартует матчем с Эрнестом Гулбисом, Милош Раонич и Ник Кирьос, играющие в первом круге друг с другом. При этом победители матчей Вавринка — Гулбис и Раонич — Кирьос выйдут друг на друга уже во втором раунде.
Сам Федерер стартует с матча с Денисом Истоминым, а дальше встретится с
У Надаля сетка тоже хорошая. В первом и втором круге он может размяться в матчах с Джеймсом Даквортом и Мэттью Эбденом или