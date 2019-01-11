Британский теннисист Маррей заявил о планах завершить карьеру в 2019 году

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Маррей получил травму бедра в июле 2017 года, а в январе 2018 года ему была сделана операция. Выйти на корт британец смог только в июне прошлого года, однако был вынужден пропустить Уимблдон.

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На Открытом чемпионате США Маррей выбыл уже во втором раунде, а последнюю встречу провел в сентябре 2018 года в китайском Шэньчжэне.

«Есть шанс, что Открытый чемпионат Австралии станет последним турниром в моей карьере, — сказал Маррей. — Было бы прекрасно завершить выступления на Уимблдоне, но боль все еще сильная — не уверен, что смогу отыграть еще четыре или пять месяцев. Я выступлю в Мельбурне, так как могу играть на определенном уровне, но уже не на том, который приносит удовольствие».

Спортсмен отметил, что задумывается над еще одной операцией. «Речь идет даже не о полноценном возвращении в спорт, а о том, чтобы улучшить повседневную жизнь. У меня не получается надеть носки, не почувствовав боль. Я сделал практически все, что мог, но это не помогает», — добавил теннисист.

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Маррей начал профессиональную карьеру в 2005 году.

За это время он завоевал 45 титулов в одиночном разряде и два — в парном.

На его счету три победы на турнирах серии Большого шлема (Уимблдон — 2013, 2016; Открытый чемпионат США — 2012) и две золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016).