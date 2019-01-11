Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в Канберре

В финальном поединке соперником Ильи Ивашко будет поляк Хуберт Гуркач (88).

В Мельбурне белоруска Ольга Говорцова (390) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата Австралии, уступив в 3-м круге квалификации японке Мисаки Дои (133) — 6:7, 4:6.