Определилась соперница Шараповой по первому кругу Australian Open

В пятницу завершился квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, по итогам которого определились все участницы основной сетки.
Соперницей Маргариты Гаспарян стала китаянка Чжу Линь. В основной турнир через квалификацию пробились три россиянки: Вероника Кудерметова сыграет в первом круге с американкой Софией Кенин, Наталья Вихлянцева — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с белоруской Ариной Соболенко.
В мужской сетке турнира соперником россиянина Даниила Медведева стал южноафриканец Ллойд Харрис. Через квалификацию никто из россиян в основной турнир не пробился.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 27 января.