Определилась соперница Шараповой по первому кругу Australian Open

Источник: AP 2019

В пятницу завершился квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, по итогам которого определились все участницы основной сетки.

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Соперницей Маргариты Гаспарян стала китаянка Чжу Линь. В основной турнир через квалификацию пробились три россиянки: Вероника Кудерметова сыграет в первом круге с американкой Софией Кенин, Наталья Вихлянцева — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с белоруской Ариной Соболенко.

В мужской сетке турнира соперником россиянина Даниила Медведева стал южноафриканец Ллойд Харрис. Через квалификацию никто из россиян в основной турнир не пробился.