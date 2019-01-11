Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
В полуфинале Барти обыграла 7-ю ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Матч продолжался 2 часа 18 минут.
В финале Барти встретится с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия, прошла в основную сетку через квалификацию) — Петра Квитова (Чехия, 5-й номер посева).