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11:57 (мск), источник: Р-Спорт

Британец Кэмерон Норри вышел в финал теннисного турнира в Окленде

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британец Кэмерон Норри вышел в финал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.

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Обладатель wild card Норри в полуфинале обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 54 минуты.

В финале Норри встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который в своем полуфинальном матче за один час 11 минут победил немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:2.

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