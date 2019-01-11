Британец Кэмерон Норри вышел в финал теннисного турнира в Окленде
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британец Кэмерон Норри вышел в финал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британец Кэмерон Норри вышел в финал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
Обладатель wild card Норри в полуфинале обыграл немца
В финале Норри встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который в своем полуфинальном матче за один час 11 минут победил немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:2.