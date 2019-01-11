Бывшая первая ракетка мира решила завершить карьеру из-за боли и расплакалась

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что рассчитывает завершить карьеру на турнире в Уимблдоне, однако не исключил, что именно открытый чемпионат Австралии станет для него последним.

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Британец признался, что испытывает болевые ощущения при выступлениях. «Неважно себя чувствую. Мне плохо уже долгое время. Не уверен, что смогу выступать через боль еще четыре или пять месяцев», — отметил он. Британец не справился с эмоциями во время своей речи и расплакался.

Маррей подчеркнул, что он в состоянии выступать с ограничениями, однако в таком случае тренировки и матчи уже не будут приносить ему позитива. Он также допустил, что перенесет очередную операцию, но уже не в спортивных целях, а для облегчения повседневной жизни.

Теннисист получил травму бедра летом 2017-го. Маррей перенес операцию и вернулся на корт год спустя. Британец — бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. В его активе три победы на турнирах серии «Большого шлема».