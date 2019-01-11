Фальшивые ракетки: 180 теннисистов замешаны в договорняках
Арестовано 15 человек, ещё 60 оставлено под следствием, среди них и профессиональные теннисисты — итоги крупного рейда испанской полиции.
Арестовано 15 человек, ещё 60 оставлено под следствием, среди них и профессиональные теннисисты — итоги крупного рейда испанской полиции.
Пока теннисный мир готовится к старту Australian Open, набирает обороты новый скандал, который так или иначе связан с миром большого тенниса. В центре внимания испанской полиции оказалась этническая преступная группировка, которая запустила целую схему договорных матчей с участием не только местных теннисистов, но и остальных, участвующих в турнирах уровня ITF — челленджерах и фьючерсах.
Расследование далеко не свежее, началось оно в 2017 году, но продолжение получило только в начале 2019 года. В ходе рейда испанская полиция обыскала 11 домов, арестовала 15 человек, изъяла более чем 167 тысяч евро, 50 электронных устройств, пять роскошных автомобилей, один дробовик (ну, а что?!), кучу кредитных карт и документов. Помимо 15 человек, которым
Конкретные имена в интересах следствия не называются, но
Это не первый скандал и не первое расследование в теннисе. Напомним, что не так давно, в ноябре 2018 года, работа TIU также дала плоды. На пожизненный срок была дисквалифицирована бывшая 27-я ракетка мира Даниэле Браччали, а его друг Потито Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет. Также теннисисты получили штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Ранее временному отстранению на 9 месяцев подвергался ещё один итальянец — Алессио ди Мауро (причём за то, что просто делал ставки), на пять лет был дисквалифицирован испанец Гильермо Оласо (за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч), пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер (за махинации с целью повлиять на результаты матчей). И этот список очень длинный. Под подозрением в своё время находился и россиянин Николай Давыденко, но он был в итоге оправдан ATP. А вот Андрей Куманцов в 2014-м был дисквалифицирован пожизненно.
В заявлении Европола говорится: «Подозреваемые подкупили профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты. Подозреваемые использовали имена тысяч граждан, чтобы делать ставки на игры».
Также в конце полиция отметила тот факт, что прежде чем деньги попадали к верхушке преступной группировки, средства проводились через различные счета с использованием фальшивых имён. Всем обвиняемым инкриминируется членство в преступной организации, развращении частных лиц (в мире спорта), мошенничестве, отмывании денег, незаконном хранении огнестрельного оружия и краже личных данных.
По данным Европола, из более 60 человек, которые проходят данному делу как свидетели, 28 человек являются профессиональными теннисистами. Единственное имя, которое
Один из людей решил связать обнародование расследования с уходом Маррея из большого тенниса, забавная аналогия.
Подоспело и видео с места обысков.
В сети даже нашёлся свой Шерлок. Обещает из 128 участников прошлогоднего US Open найти причастного к договорным матчам.
Твёрдая вера в то, что все эти игроки уровня ITF. Было бы интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Нам интересно не меньше других.