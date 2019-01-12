Белорус Илья Ивашко проиграл финал теннисного турнира в Канберре

До этого Илья Ивашко обыграл австралийца Джеймса Фроули, чилийца Томаса Барриоса, француза Эллиота Бенчетрита и аргентинского теннисиста Ренцо Оливо.

На следующей неделе Илья Ивашко примет старт в первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Его первым соперником будет тунисский теннисист Малик Жазири, занимающий 42-е место в мировом рейтинге.