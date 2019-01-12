Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Уэска
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Питтсбург Пингвинз7
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз4
Баффало Сэйбрз3
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Алавес
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано4
Сельта2
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан1
Лилль3
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
22Лед, снег, эмоции: как ЦСКА «Трактор» раскатал
09:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко проиграл финал теннисного турнира в Канберре

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) проиграл в финале турнира в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В решающем поединке белорус уступил польскому теннисисту Хуберту Гуркачу (88) — 4:6, 6:4, 2:6.

До этого Илья Ивашко обыграл австралийца Джеймса Фроули, чилийца Томаса Барриоса, француза Эллиота Бенчетрита и аргентинского теннисиста Ренцо Оливо.

На следующей неделе Илья Ивашко примет старт в первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Его первым соперником будет тунисский теннисист Малик Жазири, занимающий 42-е место в мировом рейтинге.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января
Телеведущая Юлия Меньшова задумалась о смене профессии
Что так бесит Фуркада в Логинове. Сейчас объясним
Малкин выдал суперматч в США. Он поднял команду на мощный камбэк
«Барселона» продала нападающего всего за один миллион евро
Сборная России сыграла вничью в первом матче ЧМ по гандболу
«Ливерпуль» после поражений: что смотреть в субботу в Европе
Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли «Дакар»
«Челси» объявил о переходе Сеска Фабрегаса в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь