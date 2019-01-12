Квитова выиграла 26-й турнир WTA, победив в Сиднее

В финале чешская теннисистка, пятый номер посева, со счетом 1:6, 7:5. 7:6 (7:3) переиграла австралийку Эшли Барти. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Счет личных встреч соперниц — 3−0 в пользу Квитовой.

Для 28-летней Квитовой этот титул стал 26-м на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и первым в этом сезоне.