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08:31 (мск), источник: Газета.Ру

Тарпищев оценил шансы Хачанова и Медведева на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящие выступления Карена Хачанова и Даниила Медведева на Australian Open, передает «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"
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Глава федерации считает, что спортсмены достойно представят Россию на соревновании.

«Если говорить о нервной системе, о психологической подготовке, то Хачанов и Медведев прошли прошлый сезон без серьезных травм. Они сейчас на ходу. Единственная проблема: когда ты входишь в двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), надо уметь играть при этом стабильно против тех, кто ниже тебя стоит. В этом есть психологический подтекст. Мне нравится, что в психологическом плане оба перед турниром в Мельбурне “обыграны”. Думаю, что на этом турнире они должны показать достойный теннис. Оба готовы еще не выигрывать, но отстаивать свои позиции и лезть вверх», — заключил Тарпищев.

Хачанову предстоит встреча с немцем Петером Гоевчиком, а Медведеву — с Ллойдом Джорджем Харрисом.

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