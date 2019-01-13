Тарпищев оценил шансы Хачанова и Медведева на Australian Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящие выступления Карена Хачанова и Даниила Медведева на Australian Open, передает «РИА Новости».
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящие выступления Карена Хачанова и Даниила Медведева на Australian Open, передает «РИА Новости».
Глава федерации считает, что спортсмены достойно представят Россию на соревновании.
«Если говорить о нервной системе, о психологической подготовке, то Хачанов и Медведев прошли прошлый сезон без серьезных травм. Они сейчас на ходу. Единственная проблема: когда ты входишь в двадцатку рейтинга Ассоциации
Хачанову предстоит встреча с немцем Петером Гоевчиком, а Медведеву — с Ллойдом Джорджем Харрисом.