Тарпищев оценил шансы Хачанова и Медведева на Australian Open

«Если говорить о нервной системе, о психологической подготовке, то Хачанов и Медведев прошли прошлый сезон без серьезных травм. Они сейчас на ходу. Единственная проблема: когда ты входишь в двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), надо уметь играть при этом стабильно против тех, кто ниже тебя стоит. В этом есть психологический подтекст. Мне нравится, что в психологическом плане оба перед турниром в Мельбурне “обыграны”. Думаю, что на этом турнире они должны показать достойный теннис. Оба готовы еще не выигрывать, но отстаивать свои позиции и лезть вверх», — заключил Тарпищев.