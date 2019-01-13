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12:39 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Петра Квитова вышла на первое место

Чешская теннисистка Петра Квитова, ставшая победительницей турнира в Сиднее, вышла в лидеры Чемпионской гонки WTA.

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Источник: РИА "Новости"

На втором месте расположилась её соотечественница Каролина Плишкова, на третьем — китаянка Пэн Шуай.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 14 января

1. Петра Квитова (Чехия) — 525
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 470
3. Пэн Шуай (Китай) — 311
4. София Кенин (США) — 310
5. Эшли Барти (Австралия) — 305
5. Леся Цуренко (Украина) — 305
7. Александра Соснович (Беларусь) — 303
8. Арина Соболенко (Беларусь) — 281
9. Юлия Гёргес (Германия) — 280
10. Бьянка Андрееску (Канада) — 257…
14. Екатерина Александрова (Россия) — 190…
19. Евгения Родина (Россия) — 180…
22. Вера Звонарёва (Россия) — 167.

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