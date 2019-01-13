Новак Джокович: Я не думаю о деньгах
Сербский теннисист Новак Джокович в интервью
Сербский теннисист Новак Джокович в интервью
— Совет вчера проголосовал за смену президента ATP.
— Я не знаю, откуда у вас эта информация. Это совершенно конфиденциально, так что я не буду ничего комментировать.
— Игроки хотят перемен?
— Повторю, решение ещё не принято. Он
— По поводу призовых. В этом году они выросли на 14 процентов, за последние шесть лет — больше чем в два раза. Сейчас игроки получают хорошую долю?
— Конечно, мы довольны тем, что происходит на «Шлемах». Не только в плане призовых, но и в плане инфраструктуры. Нужно отдать должное главе Tennis Australia.
Мы продолжаем общаться с турнирами. Некоторые считают, будто я и другие
Одно из главных впечатлений после наших разговоров — это общее мнение, что только сто человек могут зарабатывать теннисом. И ATP вместе с игроками пытается это изменить. Мы пытаемся увеличить количество игроков, которые могут не только покрывать расходы, но и собирать команду, достойно зарабатывать.
Очень много внимания приковано к тому, сколько зарабатывают победители «Шлемов!. Это большие деньги, конечно же. В прошлом году US Open объявил о значительном повышении этой суммы. Но я считаю, что нужно сосредотачиваться на первых кругах.
— Что вы считаете по поводу возвращения в Совет игроков Сергея Стаховского — одного из главных критиков женского тенниса?
— Всегда можно сосредоточиться на негативных моментах. Конечно,
Вы выделили негатив. Я не могу
— Как президент Совета игроков вы не обеспокоены, что ваши интересы представляет Джастин Гимельстоб, который ждет суда по обвинению в нападении?
— Меня и других членов Совета это не напрягает, потому что мы всё это обсудили и приняли решение. Сейчас его дело рассматривается. Если его вину не докажут, он останется невиновным. Если докажут, то это совершенно другая ситуация, которую нам нужно будет обсудить.