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15:15 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Я не думаю о деньгах

Сербский теннисист Новак Джокович в интервью пресс-службе Australian Open рассказал о работе Совета игроков.

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Источник: AP 2019

— Совет вчера проголосовал за смену президента ATP.
— Я не знаю, откуда у вас эта информация. Это совершенно конфиденциально, так что я не буду ничего комментировать.

— Игроки хотят перемен?
— Повторю, решение ещё не принято. Он по-прежнему президент. И останется им до 2020 года.

— По поводу призовых. В этом году они выросли на 14 процентов, за последние шесть лет — больше чем в два раза. Сейчас игроки получают хорошую долю?
— Конечно, мы довольны тем, что происходит на «Шлемах». Не только в плане призовых, но и в плане инфраструктуры. Нужно отдать должное главе Tennis Australia.

Мы продолжаем общаться с турнирами. Некоторые считают, будто я и другие топ-игроки требуют денег для себя, но это совсем не так. Сейчас мы сосредоточены на равном распределении, на повышении призовых за последние круги квалификации и первые круги основной сетки, чтобы больше игроков могли зарабатывать теннисом.

Одно из главных впечатлений после наших разговоров — это общее мнение, что только сто человек могут зарабатывать теннисом. И ATP вместе с игроками пытается это изменить. Мы пытаемся увеличить количество игроков, которые могут не только покрывать расходы, но и собирать команду, достойно зарабатывать.

Очень много внимания приковано к тому, сколько зарабатывают победители «Шлемов!. Это большие деньги, конечно же. В прошлом году US Open объявил о значительном повышении этой суммы. Но я считаю, что нужно сосредотачиваться на первых кругах.

— Что вы считаете по поводу возвращения в Совет игроков Сергея Стаховского — одного из главных критиков женского тенниса?
— Всегда можно сосредоточиться на негативных моментах. Конечно, кто-то в прошлом мог сказать что-то неуместное. Но Сергей сделал очень много хорошего в плане тенниса, он представляет интересы игроков, особенно тех, кто стоит во второй половине Топ-100. Он сделал много хорошего.

Вы выделили негатив. Я не могу что-то об этом сказать.

— Как президент Совета игроков вы не обеспокоены, что ваши интересы представляет Джастин Гимельстоб, который ждет суда по обвинению в нападении?
— Меня и других членов Совета это не напрягает, потому что мы всё это обсудили и приняли решение. Сейчас его дело рассматривается. Если его вину не докажут, он останется невиновным. Если докажут, то это совершенно другая ситуация, которую нам нужно будет обсудить. ﻿

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