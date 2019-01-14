Четверо смелых и дюжина красивых. Чего ждать от россиян на Australian Open?

Источник: РИА "Новости"

Чего ждать от россиян?

При всем уважении к Евгению Донскому, основное внимание российских болельщиков будет приковано к троим парням — Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву. Первые двое ударно провели прошлый год, закончили его в топ-20 (Хачанов — так и вовсе 11-м в рейтинге), получили высокий посев (Карен — 10-й, Даниил — 15-й), и многие (не только наши фанаты) ждут от них в Мельбурне прорыва. Рублев же, в свою очередь, единственный из этой троицы уже был в четвертьфинале «Больших шлемов» (на US Open-2017), и если предыдущий сезон ему испортила травма спины, то в нынешнем Андрей обязан подтягиваться к Хачанову с Медведеву в рейтинге. Таланта, мотивации и даже опыта ему должно хватить.

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В новом году ребята стартовали по-разному. Хачанов провел лишь один официальный турнир и выбыл в Дохе в первом же круге, но ему не повезло с жеребьевкой — сразу попал на набирающего прежнюю форму Стэна Вавринку. Рублев в столице Катара прошел один раунд, но уступил во втором. Потом пробился в основу в Сиднее из квалификации, там же одолел сильного француза Люку Пуя, но тоже выбыл в 1/16 финала. Стабильности пока не хватает, посмотрим, как сложится в Мельбурне. В итоге лучше всех смотрелся Медведев. На первом же турнире — в Брисбене — он выбил Энди Маррея, Жо-Вилфрида Тсонгу и Милоша Раонича (все когда-то входили в топ-5, про Маррея и говорить не приходится!), прежде чем в финале уступил Кеи Никишори(японец в трех сетах взял у россиянина реванш за поражение в титульном матче в Токио трехмесячной давности). Даниил всегда ударно начинает сезоны, и нынешний не стал исключением. В Сиднее, где он в прошлом году был чемпионом, Медведев, правда, не выступил — снялся. Официально — из-за травмы плеча. По факту — чтобы сэкономить силы перед Australian Open. Сетка у россиян неплохая, в первом круге сильных соперников нет, хотя уже в четвертом Даниил выходит на Новака Джоковича, Карен — на Марина Чилича (если хорвата раньшене выбьет Рублев). Сожмем кулаки и будем болеть за ребят! Когда, как не сейчас, доказывать, что успешный прошлый год был не случаен, что место в топ-20 — заслужено, а в топ-10 — реально?

И россиянок?

На Australian Open не будет ни Светланы Кузнецовой. Ни Веры Звонаревой (в начале января вернувшейся в топ-100, но не прошедшей в Мельбурне квалификацию). Ни Елены Весниной (недавно ставшей мамой и, по сути, завершившей карьеру). По сути, за исключением одной девушки (о которой будет сказано ниже), все наше внимание приковано к молодым теннисисткам. И первая в их числе — Дарья Касаткина. Она начала год с двух поражений подряд (на старте в Брисбене и Сиднее), но точно такая же история была с ней и в прошлом сезоне. Который Дарья, напомним, в итоге закончила 10-й ракеткой планеты. Будем считать, то эти осечки — всего лишь разминка перед хорошей игрой в Мельбурне. Высокий посев и хорошая сетка могут помочь Касаткиной пройти в четвертьфинал. А может быть, даже, и дальше. Что ждать от остальных — вопрос. На Australian Open в основу попали (либо пробились из квалификации) целая россыпь наших юных восходящих звезд. От Анны Блинковой до Анастасии Потаповой. Но девушки еще слишком юны, чтобы играть стабильно — тем более, на таком-то турнире и при таком давлении. Так что любая из них может внезапно проиграть уже в стартовых раундах. Но может и приятно удивить — таланта и амбиций у всех хватает с избытком!

И конкретно от Шараповой?

Шарапова всегда стоит особняком. К ней — повышенный интерес, с ней связаны большие ожидания. Что покажет Мария? После неоднозначного прошлого сезона, по ходу которого ей не удалось ни выиграть новый титул, ни подняться в топ-20? Три месяца усиленной подготовки должны были дать результат, но старт нового года Шарапова провалила. Во-первых — снова получила травму, снявшись с матча против Арины Соболенко в четвертьфинале в Шэньчжэне (а именно работе над физикой и профилактике новых травм была посвящена большая часть ее работы!). Во-вторых — попросту смотрелась бледно, едва не проиграв 17-летней Ван Ксинью из Китая (ее соперница в итоге снялась из-за судорог). В физической форме и в теннисе Марии не видно ни запаса прочности, ни стабильности, ни веры в себя. И как в таком состоянии на что-то рассчитывать в Мельбурне? Вот это вопрос! Жребий отвел Шараповой несложную соперницу в первом круге — британку Хэрриет Дарт, прошедшую квалификацию. А вот в третьем раунде уже может быть встреча с Каролиной Возняцки(которой предстоит защита титула). Пока непонятно, за счет чего Мария может обыгрывать датчанку. А главное — сумеет ли дойти до матча с ней.

С кем россияне сыграют в первом круге?

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 15) Ллойд Харрис (ЮАР)

Евгений Донской (Россия) Ласло Дьере (Словакия)

Андрей Рублев (Россия) Маккензи Макдональд (США)

Карен Хачанов (Россия, 10) Петр Головчик (Германия).

Женщины

Вероника Кудерметова (Россия) Софья Кенин (США)

Дарья Касаткина (Россия, 10) Тимея Бачински (Швейцария)

Наталья Вихлянцева (Россия) Варвара Лепченко (США)

Маргарита Гаспарян (Россия) Лин Жу (Китай)

Анастасия Потапова (Россия) Полин Парментье (Франция)

Анна Блинкова (Россия) Кристина Плишкова (Чехия)

Екатерина Александрова (Россия) Леся Цуренко (Украина, 24)

Екатерина Макарова (Россия) Кэти Бултер (Великобритания)

Анна Калинская (Россия) Арина Соболенко (Белоруссия, 11)

Мария Шарапова (Россия, 30) Хэрриет Дарт (Великобритания)

Евгения Родина (Россия) Маркета Вондроушова (Чехия)

Анастасия Павлюченкова (Россия) Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).