Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Шараповой, которая посеяна на турнире под 30-м номером. В следующем круге россиянка сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая победила румынку Сорану Кырстя со счетом 6:4, 6:1.