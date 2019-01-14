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09:13 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

ТАСС, 14 января. Россиянка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Шараповой, которая посеяна на турнире под 30-м номером. В следующем круге россиянка сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая победила румынку Сорану Кырстя со счетом 6:4, 6:1.

Шарапова является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2008 года.

Турнир завершится 27 января.

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