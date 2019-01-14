Россиянка Калинская проиграла в первом круге Australian Open
ТАСС, 14 января. Россиянка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
ТАСС, 14 января. Россиянка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
В матче первого раунда россиянка проиграла белоруске Арине Соболенко (11-й номер посева) со счетом 1:6, 4:6. В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Кати Болтер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия).
Калинская второй раз в карьере играла на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом году она также завершила выступление в первом круге.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.